إيران تدين العقوبات الأميركية على سفيرها لدى لبنان

أربيل (كوردستان 24)- أدانت وزارة الخارجية الإيرانية، الجمعة، فرض الولايات المتحدة عقوبات على سفير الجمهورية الإسلامية لدى لبنان، واصفة الخطوة بأنها "غير قانونية".

وقالت الوزارة في بيان إنّها "تدين بشدة الإجراء غير القانوني وغير المبرَّر الذي اتخذته وزارة الخزانة الأميركية بفرض عقوبات على سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية في بيروت محمد رضا رؤوف شيباني".

والخميس، أعلنت الولايات المتحدة فرض عقوبات على تسعة أشخاص بينهم سفير إيران في بيروت ونواب لحزب الله وضابطان لبنانيان تقول إنهم مرتبطون به، متهمة إياهم بـ"عرقلة عملية السلام في لبنان".

ووصفَت الخارجية الإيرانية هذا الإجراء بأنه "مثال جديد على السلوك غير المسؤول" و"يعكس تجاهلا للمبادئ الراسخة للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، لا سيما مبدأ احترام السيادة الوطنية".

كذلك، أعربت عن استيائها من العقوبات الأميركية التي تستهدف عددا من النواب اللبنانيين المنتمين إلى حزب الله، وفق ما نقلته فرانس برس.

ورأت الوزارة في الإجراءات الأميركية "محاولات دنيئة لتقويض السيادة اللبنانية وبث الفتنة" داخل المجتمع اللبناني، معتبرة أنها "دليل على تواطؤ واشنطن" مع إسرائيل في عدوانه المستمر.

تأتي هذه العقوبات في سياق الحرب في الشرق الأوسط والتي اندلعت بهجوم أميركي إسرائيلي على إيران في 28 شباط/فبراير أسفر عن مقتل المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي ومسؤولين آخرين.

وطالت الحرب لبنان في الثاني من آذار/مارس بعدما أطلق حزب الله صواريخ باتجاه تل أبيب ردا على مقتل خامنئي.

ويسري منذ 8 نيسان/أبريل وقفٌ لإطلاق النار تشوبه خروق.