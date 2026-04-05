نيجيريا تغرق في دوامة العنف: 22 قتيلاً ومئات المخطوفين في هجمات دامية

منذ 19 ساعة

أربيل (كوردستان 24)- قُتل 22 شخصاً، بينهم أربعة من عناصر الشرطة، وخُطف العشرات في سلسلة هجمات متفرقة شهدتها نيجيريا خلال الأيام الأخيرة، وفق ما أفادت به مصادر لوكالة فرانس برس.

في شمال شرق البلاد، شنّ مسلحون هجوماً على مركز للشرطة في بلدة نغانزاي بولاية بورنو، ما أسفر عن مقتل أربعة عناصر بعد اشتباكات عنيفة. وتشتبه السلطات بوقوف جماعات متطرفة، مثل بوكو حرام أو تنظيم الدولة الإسلامية في غرب إفريقيا، وراء الهجوم الذي استهدف أيضاً مخيماً للنازحين.

وفي حادثة أخرى قرب الحدود مع النيجر، استهدف مسلحون نقطة أمنية عند مدخل مخيم في داماساك، ما أدى إلى مقتل أحد المتطوعين وإحراق نحو 20 منزلاً.

بالتزامن، شهدت ولاية زنفرة في شمال غرب نيجيريا هجمات دامية طالت ست قرى نائية، حيث قُتل سبعة أشخاص وخُطف العشرات. وأفاد سكان بأن نحو 150 شخصاً اختُطفوا خلال الهجمات التي نفذها مسلحون يُعرفون محلياً بـ"قطاع الطرق"، وصلوا على متن دراجات نارية وفتحوا النار على السكان قبل اختطافهم.

وفي ولاية نصراوة وسط البلاد، قُتل 11 شخصاً وأُحرقت أكثر من 50 منزلاً في هجوم يُعتقد أنه انتقامي.

وتشهد نيجيريا تصاعداً خطيراً في أعمال العنف، حيث باتت عمليات القتل والخطف شبه يومية، في ظل تداخل نشاط العصابات الإجرامية مع الجماعات المتطرفة، وسط صراع على الموارد وتداعيات متفاقمة لتغيّر المناخ.

المصدر : وكالات