إيران تقول إنها أسقطت ثلاث طائرات أميركية خلال البحث عن الطيار

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت القوات المسلحة الإيرانية الأحد، أنّها أسقطت ثلاث طائرات عسكرية أميركية، كانت تشارك في عملية إنقاذ الطيار الذي تحطّمت طائرته الجمعة.

وأعلن الرئيس دونالد ترامب في وقت سابق الأحد أنّ القوات الأميركية نفذت "واحدة من أجرأ عمليات البحث والإنقاذ في تاريخ الولايات المتحدة، لمساعدة أحد أفراد طاقمنا المذهلين، وهو عقيد يحظى باحترام كبير. ويسعدني أن أعلن لكم أنه الآن سليم وبخير".

من جانبه، قال "مقر خاتم الأنبياء"، غرفة العمليات المركزية للقوات المسلحة الايرانية، إنّ "طائرات العدو التي اخترقت جنوب أصفهان، بما في ذلك مروحيّتان من طراز بلاك هوك وطائرة نقل عسكرية من طراز سي-130، أُصيبت وتشتعل فيها النيران الآن"، مضيفا أنّ عملية الإنقاذ الأميركية "فشلت".

وبثت وسائل إعلام حكومية صورا لحطام متفحّم متناثر في منطقة صحراوية، بينما كان الدخان لا يزال يتصاعد منه.

من جانبها، أفادت وكالة أنباء تسنيم بأنّ الضربات التي نُفذت خلال عملية الإنقاذ أسفرت عن مقتل خمسة أشخاص في جنوب غرب إيران، من دون تحديد ما إذا كانوا مدنيين أو عسكريين.

