هجمات إيرانية على مرافق للطاقة في الكويت والبحرين والإمارات

أربيل (كوردستان 24)- هاجمت إيران الأحد سلسلة مرافق للطاقة في الكويت والإمارات والبحرين، ما أسفر عن تعطّل بعضها وتضرر أخرى، بحسب ما أعلنت السلطات المحلية، مع تواصل الحرب في الشرق الأوسط للشهر الثاني.

في الكويت، أعلنت وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة أن هجوما إيرانيا بطائرات مسيّرة ألحق أضرارا بمحطتين لتوليد الكهرباء وتقطير المياه.

وأوضحت الوزارة في بيان أن الهجوم "أسفر عن أضرار مادية كبيرة وخروج وحدتين لتوليد الكهرباء من الخدمة"، مؤكدة عدم وقوع أي إصابات بشرية.

بدورها، أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية الأحد أنّ دفاعاتها الجوية "تعاملت مع اعتداءات صاروخية وطائرات مسيرة قادمة من ايران"، قبل أنّ تعلن اندلاع "حرائق" في مصنع بروج للبتروكيماويات في أبوظبي.

وأفاد مكتب أبوظبي الإعلامي "تم تعليق العمليات في المصنع مباشرة لحين تقييم الأضرار"، مؤكدا عدم وقوع إصابات.

في البحرين، أعلنت شركة "بابكو إنرجيز" الحكومية اندلاع حريق في خزان وقود إثر هجوم بمسيّرة إيرانية.

وقالت الشركة "تم إخماد الحريق بالكامل والسيطرة على الوضع. ويجري حاليا تقييم الأضرار وحصرها"، وفق ما نقلته فرانس برس.

وتتعرض دول الخليج لضربات إيرانية متواصلة منذ بدء الهجوم الأميركي الإسرائيلي على الجمهورية الإسلامية في 28 شباط/فبراير.

واستهدفت طهران المصالح الأميركية، إلا أنها أصابت أيضا بنى تحتية مدنية بما فيها مطارات وموانئ ومناطق سكنية ومنشآت نفطية في أنحاء الخليج.

وأسفرت هذه الهجمات عن سقوط ضحايا في صفوف المدنيين والعسكريين.

أبلغت سلطات دول الخليج والقيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) عن مقتل 41 شخصا في الخليج منذ بدء الحرب، بينهم 22 مدنيا. والقتلى الآخرون هم من العسكريين وعناصر الأمن، بينهم سبعة من أفراد القوات الأميركية.