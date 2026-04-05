روسيا تعلن تضرر خط أنابيب لنقل النفط جراء هجوم أوكراني

أربيل (كوردستان 24)- ذكرت السلطات الروسية، اليوم الأحد، أن هجوما بمسيّرة أوكرانية ألحق أضرارا بخط لأنابيب النفط قرب ميناء بريمورسك المطل على بحر البلطيق.

وأسقطت الدفاعات الجوية الروسية 19 مسيّرة في منطقة لينينغراد وألحق حطام إحداها "أضرارا بجزء من خط أنابيب النفط قرب ميناء بريمورسك.

ويجري حاليا حرق (النفط المتبقي) في الأنبوب بشكل آمن"، بحسب ما أفاد حاكم المنطقة ألكسندر دروجدنكو على "تلغرام".

مؤكدا عدم سقوط أي ضحايا، وفق ما نقلته فرانس برس.

كثّفت أوكرانيا هجماتها على البنى التحتية الروسية في الأشهر الأخيرة.

وتعرّض بريمورسك الواقع بين الحدود الفنلندية ومدينة سانت بطرسبرغ لهجوم في آذار/مارس عندما أُضرمت النيران في مستودع للنفط.