مديرية الحج والعمرة: حجاج إقليم كوردستان سيتوجهون إلى السعودية براً فقط

أربيل (كوردستان 24)- صرح المتحدث باسم المديرية العامة للحج والعمرة في إقليم كوردستان كاروان ستوني أن حكومة الإقليم قدمت كافة الاستعدادات والدعم اللازم لتقديم أفضل الخدمات للحجاج، مشيراً إلى وجود وفد من الهيئة العليا للحج والعمرة العراقية حالياً في المملكة العربية السعودية.

وأفاد كاروان ستوني، اليوم الأحد 5 نيسان 2026، في تصريح لموقع "كوردستان 24"، بأن الإجراءات الإدارية المتعلقة بحجاج الإقليم مستمرة، ويجري العمل على إتمامها في مواعيدها المحددة دون أي عوائق.

وأضاف ستوني أنه نظراً للأوضاع الأمنية الراهنة، ولاسيما التهديدات الناجمة عن هجمات الجماعات المسلحة الخارجة عن القانون، فمن المرجح جداً أن يتم نقل حجاج إقليم كوردستان براً عبر الحافلات إلى السعودية لأداء فريضة الحج.

كما أشار ستوني إلى أن حكومة الإقليم سخرت إمكانياتها لدعم المديرية لضمان خدمة الحجاج على أكمل وجه، لافتاً في الوقت ذاته إلى استمرار تسيير رحلات العمرة وتواجد عدد من معتمري الإقليم حالياً في الديار المقدسة.



يُذكر أن حصة إقليم كوردستان لأداء فريضة الحج لهذا العام تبلغ 5,120 حاجاً وحاجة.