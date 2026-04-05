تحت رذاذ المطر وظلال التوترات.. "دوكان" وجهة مفضلة للسياح رغم التحديات الجيوسياسية

أربيل (كوردستان 24)- من قلب مدينة كربلاء، قطعوا مئات الكيلومترات صوب جبال السليمانية، وصولاً إلى ضفاف بحيرة دوكان الساحرة. هنا، وتحت رذاذ مطر الربيع المنعش، ينهمك السياح في إعداد "السمك المسكوف"، باحثين عن لحظات من السكينة وسط اضطرابات تعصف بالمنطقة.

رغم أن شبح الصراعات الإقليمية والتوترات بين واشنطن وطهران يلقي بظلاله على نفوس العراقيين، إلا أن "دوكان" لا تزال تمثل الملاذ الذي يبعث الهدوء في الأرواح. يقول أحمد حسن، وهو سائح قادم من وسط العراق، إن أجواء كوردستان تمنحهم فسحة من الأمان والجمال، معرباً عن أمله في أن يعم الاستقرار ربوع البلاد والمنطقة بأسرها.

على الرغم من توافد السياح، إلا أن المشهد في مرافق دوكان لا يشبه زحام السنوات الماضية. فالعوائل التي كانت تتسابق لحجز الكابينات السياحية قبل أيام من العطلات، باتت اليوم أقل عدداً.

ويعزو رێژين رؤوف، مدير السياحة في دوكان، هذا التراجع إلى جملة من الأسباب، قائلاً لـ كوردستان24: "نرى إقبالاً من سياح وسط وجنوب العراق، لكن النسبة انخفضت مقارنة بالماضي. الظروف الجوية المتقلبة لم تسمح للكثيرين بالتنزه كما يفضلون، فضلاً عن الأوضاع الاقتصادية والمعيشية الصعبة التي أثرت على القدرة الشرائية للمواطن".

وتشير التقديرات إلى أن نسبة التأثر في المشاريع السياحية في دوكان وصلت إلى نحو 70%، نتيجة تداخل عوامل عدة؛ أبرزها المخاوف من تداعيات الحروب المحتملة في المنطقة، بالإضافة إلى استمرار هطول الأمطار الغزيرة التي حدت من حركة التنقل.

من جانبه، يبدي هلكورد نوري، المتحدث باسم رابطة مطاعمي وفنادق دوكان، تفاؤلاً حذراً، موضحاً: "لقد شهدنا خلال عطلة العيد إقبالاً جيداً، فالحركة السياحية في الإقليم لم تتوقف يوماً رغم الأزمات، بدءاً من كورونا وصولاً إلى الحرب ضد داعش والأزمات المالية. نحن نتوقع تزايداً ملحوظاً في أعداد الزوار بمجرد تحسن حالة الطقس وانقشاع موجة الأمطار الحالية".

وعلى الرغم من كل هذه التحديات، تواصل مديرية السياحة في دوكان اتخاذ كافة التحضيرات اللازمة لاستقبال الأعداد المتزايدة المتوقعة في الأيام القادمة. فالمراهنة اليوم تكمن في قدرة هذا القطاع على الصمود أمام "رياح السياسة" وتقلبات الطبيعة، لتظل دوكان، كما كانت دائماً، البيت الآمن لكل العراقيين.

تقرير : اراس امين - السليمانية - كوردستان24