سياحة أربيل: أكثر من 861 ألف سائح زاروا المحافظة

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- كشف المتحدث باسم المديرية العامة لسياحة أربيل، في تصريح خاص لـ "كوردستان 24"، عن أحدث الإحصاءات المتعلقة بتوافد السياح إلى حدود محافظة أربيل، مستعرضاً خطة المديرية الرامية لاستقبال الزوار وتأمين احتياجاتهم خلال أيام العيد.

واليوم الثلاثاء 26 مايو/أيار 2026، صرح المتحدث باسم المديرية العامة، نريمان فاضل، قائلاً: "وفقاً للإحصاءات الرسمية المتوفرة لدينا، فقد زار 861 ألفاً و501 سائح حدود محافظة أربيل حتى نهاية الشهر الرابع من العام الحالي".

وبشأن الخطة الخاصة بالعيد، أشار نريمان فاضل إلى اتخاذ استعدادات مكثفة لتقديم أفضل الخدمات الممكنة للسياح، مبيناً: "جرى نشر وتثبيت فرقنا الميدانية عند المداخل والمنافذ ونقاط التفتيش (السيطرات) للترحيب بالوافدين وتسهيل دخولهم. وبالتزامن مع ذلك، ستواصل لجاننا الرقابية داخل مدينة أربيل جولات التفتيش ومراقبة المواقع الحيوية التي يقصدها السياح، مثل المطاعم والفنادق والمنتجعات السياحية، لضمان التدخل الفوري ومعالجة أي عقبة قد تواجههم بأسرع وقت ممكن".

وأكد فاضل أن كافة المرافق والمجموعات السياحية أكملت تحضيراتها لتقديم أرقى مستويات الخدمة للزوار الوافدين إلى المنطقة. وحول الأعداد المتوقعة للسياح خلال أيام العيد، قال المتحدث باسم سياحة أربيل: "على الرغم من صعوبة التكهن برقم دقيق ومحدد، إلا أننا أكملنا كافة التحضيرات لتهيئة الظروف لاستقبال أعداد غفيرة من السياح المتوقع توافدهم إلى ربوع إقليم كوردستان".