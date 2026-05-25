حجاج كوردستان يتوجهون إلى صعيد "عرفات".. وحكومة الإقليم توفر خدمات مميزة لضمان راحتهم

أربيل (كوردستان24)- مع حلول يوم الوقوف بعرفة، أعلنت بعثة الحج والعمرة في إقليم كوردستان، اليوم الاثنين 25 ایار/ مايو 2026، اكتمال وصول حجاج الإقليم إلى صعيد عرفات لأداء الركن الأعظم في مناسك الحج.

خدمات استثنائية ورعاية مباشرة.

وفي تصريح خاص، أكد المتحدث الرسمي باسم بعثة الحج والعمرة في إقليم كوردستان، كاروان ستوني، أن الجهود الحكومية حشدت كافة إمكانياتها لخدمة الحجاج، وذلك بمتابعة وإشراف مباشر من رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني.

وأوضح ستوني أنه "جرى هذا العام تخصيص أماكن خاصة ومميزة للحجاج الكوردستانيين في صعيد عرفات، مجهزة بكافة وسائل الراحة من مقاعد مريحة وخدمات لوجستية متكاملة تضمن للحجاج أداء مناسكهم في أجواء من الطمأنينة".

توفير أرقى الخدمات.

وأشار ستوني إلى أن وزارة الأوقاف والشؤون الدينية أتمت كافة التجهيزات الضرورية، حيث تم توفير وجبات طعام عالية الجودة، ومياه للشرب، ومرطبات متنوعة توزع على الحجاج بشكل مستمر. وأضاف: "لقد أحدثنا تغييرات جذرية في جودة الخدمات المقدمة هذا العام، حيث استحدثنا أماكن مخصصة للاستراحة في عرفات، مع تقديم خدمات الضيافة من شاي وقهوة ومرطبات على مدار الساعة وبالمجان".

اطمئنان على سلامة الحجاج

وطمأن المتحدث الرسمي أهالي الحجاج في الإقليم على صحتهم وسلامتهم، مؤكداً أن جميع حجاج كوردستان يتمتعون بصحة جيدة، ولم تسجل أي حالة وفاة في صفوفهم حتى الآن، معرباً عن شكره لله على هذا التوفيق.

دعوات للحفاظ على أمن الإقليم.

وفي ختام حديثه، قال ستوني: "سيؤدي حجاجنا غداً مناسكهم في أجواء روحانية آمنة ومريحة، وسيبدأون برفع أكف الضراعة بالدعاء للبارئ عز وجل"، مشيراً إلى أن البعثة وجهت دعوة للحجاج بأن يدعوا لـ "إقليم كوردستان والشعب الكوردي، وأن يحفظ الله هذه التجربة (إقليم كوردستان) ويديم عليه نعمة الأمن والاستقرار".

أرقام ومعطيات

يذكر أن عدد الحجاج الذين وصلوا هذا العام من إقليم كوردستان إلى المملكة العربية السعودية لأداء مناسك الحج بلغ 5120 حاجاً وحاجة، موزعين بين 2752 من الرجال، و2368 من النساء.