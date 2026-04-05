ترامب ينشر رسالة غامضة ومقتضبة حول "موعد الثلاثاء" الحاسم

أربيل (كوردستان 24)- نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قبل قليل، تدوينة مقتضبة عبر منصته "تروث سوشيال" (Truth Social)، زادت من حالة الترقب والتوتر السائدة. واكتفى ترامب بكتابة: "الثلاثاء، الساعة الثامنة مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة"، دون تقديم أي توضيحات إضافية أو سياق لما سيحدث في هذا التوقيت.

ويأتي هذا المنشور الغامض في أعقاب تهديدات أطلقها ترامب في وقت سابق، حدد فيها يوم الثلاثاء موعداً نهائياً لإيران لفتح مضيق هرمز، مهدداً باستهداف جسور ومحطات طاقة في حال عدم الاستجابة لمطالبه. ويرى مراقبون أن هذا التوقيت قد يكون ساعة الصفر لبدء العمليات العسكرية التي هدد بها، أو موعداً لإدلاء ببيان هام حول نتائج المفاوضات الجارية.



