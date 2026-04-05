القافلة الثالثة من نازحي عفرين تستعد للعودة إلى ديارهم

أربيل (كوردستان 24)- من المقرر أن تنطلق يوم الأربعاء المقبل القافلة الثالثة من نازحي منطقة عفرين من إقليم الجزيرة باتجاه مناطقهم الأصلية، وذلك بموجب الاتفاق المبرم بين قوات سوريا الديمقراطية (قسد) والحكومة السورية.

وحسب المخطط، ستتوجه القافلة الثالثة التي تضم 200 عائلة يوم الأربعاء، الموافق 8 نيسان/أبريل 2026، من إقليم الجزيرة (شمال شرق سوريا) عائدةً إلى عفرين.

تأتي عملية العودة هذه بعد أن قضى مئات الآلاف من نازحي عفرين أكثر من ثماني سنوات بعيداً عن ديارهم وممتلكاتهم بسبب العمليات العسكرية والاضطرابات، حيث أتاح التفاهم بين "قسد" وحكومة دمشق الفرصة لهم للعودة مجدداً.

يُذكر أن القافلة الأولى ضمت 400 عائلة، فيما وصلت يوم السبت الماضي القافلة الثانية التي تألفت من 200 عائلة إلى مناطق سكنهم في عفرين. وبانطلاق هذه القافلة الجديدة، يصل إجمالي عدد العائلات التي عادت ضمن إطار هذا الاتفاق إلى 800 عائلة.



