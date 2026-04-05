أنقذنا طيارينا وعملياتنا ضد إيران مستمرة

منذ 8 ساعات

أربيل (كوردستان 24)-أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) في بيان لها، عن إتمام عملية إنقاذ طيارين أمريكيين بنجاح من داخل الأراضي الإيرانية، مؤكدة في الوقت ذاته استمرار ضرباتها العسكرية ضد المواقع الاستراتيجية الإيرانية.

وبحسب بيان القيادة المركزية، تمكنت القوات الأمريكية اليوم، 4 نيسان/أبريل 2026، ومن خلال عمليتي بحث وإنقاذ (SAR) منفصلتين، من إجلاء طاقم الطائرة المقاتلة من طراز (F-15E) بسلام، والتي كانت الدفاعات الإيرانية قد أسقطتها في الثاني من نيسان الجاري أثناء تنفيذها مهمة قتالية.

وكشفت "سنتكوم" أنه على الرغم من تحطم الطائرة، إلا أن قواتها تواصل توجيه ضربات عسكرية داخل العمق الإيراني. وأوضحت القيادة المركزية أن الهدف الرئيسي من استمرار هذه الهجمات هو "التعطيل التام" لقدرة إيران على فرض قوتها ونفوذها العسكري خارج حدودها.

يأتي هذا التطور بعد ساعات من الغموض الذي لفّ مصير الطيارين، وفي وقت كانت فيه طهران قد رصدت مكافأة مالية كبيرة لمن يلقي القبض عليهما.