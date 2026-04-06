استهداف قاعدة "فكتوريا" في مطار بغداد الدولي ومنظومات الدفاع تباشر "المعالجة"

أربيل (كوردستان24)- أفاد مصدر أمني في محافظة بغداد، بتعرض قاعدة "فكتوريا" العسكرية الواقعة ضمن محيط مطار بغداد الدولي (المنطقة الأمنية الرابعة)، إلى استهداف في تمام الساعة 20:53 من مساء اليوم الأحد، 5 نيسان 2026.

وأكد المصدر أن مديرية أمن المطارات ووحدة حماية المطار باشرت بالتصدي للهجوم، حيث تمت "معالجة" الأهداف المعادية بنجاح.

وحتى هذه اللحظة، لم ترد معلومات دقيقة بشأن حجم الخسائر البشرية أو المادية الناجمة عن الاستهداف، فيما لا يزال الموقف الأمني "مستمراً" في محيط المطار، مع استمرار عمليات التدقيق والتحري من قبل الجهات المختصة للوقوف على تفاصيل العملية.