وول ستريت جورنال: تلاشي آمال التوصل إلى اتفاق قبل نهاية مهلة ترامب لإيران

أربيل (كوردسنان24)- كشف تقرير لصحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية، أن الآمال تتلاشى بشأن إمكانية الوصول إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران، قبل انقضاء المهلة التي حددها الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وحسب الصحيفة، يبدي المفاوضون تشاؤما حيال استجابة إيران لمطلب ترامب بإعادة فتح مضيق هرمز، قبل الموعد النهائي الذي حدده، وهو الثامنة من مساء الثلاثاء بتوقيت شرق الولايات المتحدة، أي بعد أقل من يوم.

ويرجح ذلك أن ينفذ الرئيس الأميركي وعيده باستهداف محطات الطاقة والجسور في إيران، مما ينذر بمرحلة جديدة من التصعيد في الحرب المستمرة منذ أسابيع.