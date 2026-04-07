واشنطن بوست: الصحفية الأمريكية المختطفة في بغداد لا تزال على قيد الحياة

أربيل (كوردستان24)- نقلت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية عن مسؤولين أمنيين عراقيين قولهم، إن الصحفية الأمريكية "شيلي كيتلسون"، التي اختطفت الأسبوع الماضي في العاصمة بغداد، يُعتقد أنها لا تزال على قيد الحياة.

وأوضحت الصحيفة اليوم الثلاثاء، 7 نيسان 2026، أن المسؤولين الأمنيين أبلغوها بأن المعلومات الاستخباراتية تشير إلى أن كيتلسون محتجزة لدى "جماعة مسلحة محلية تمتلك صلات وثيقة بإيران".

وتعود تفاصيل الحادثة إلى يوم الثلاثاء، 31 آذار 2026، عندما أعلنت وزارة الداخلية العراقية في بيان رسمي عن تعرض الصحفية "شيلي كيتلسون" للاختطاف على يد مجهولين، مؤكدة أن القوات الأمنية باشرت على الفور عملية ميدانية واسعة بناءً على معلومات استخباراتية دقيقة.

وأشار بيان الوزارة حينها إلى أنه خلال عملية ملاحقة الخاطفين، انقلبت إحدى السيارات التابعة لهم، مما مكن القوات الأمنية من إلقاء القبض على أحد المتهمين وضبط المركبة.

وأكدت وزارة الداخلية أن العمليات والتحقيقات لا تزال مستمرة وبشكل مكثف للقبض على كافة المتورطين وتأمين تحرير الصحفية المختطفة، مشددة على أنها لن تتهاون مع أي محاولة لزعزعة الأمن أو استهداف الضيوف الأجانب، وأن القوات الأمنية ستتصدى بحزم لكل الخارجين عن القانون لتقديمهم إلى القضاء.