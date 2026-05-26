الحرس الثوري يعلن إسقاط مسيّرة أميركية دخلت المجال الجوي الإيراني

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- أعلن الحرس الثوري الإيراني الثلاثاء أنه أسقط طائرة مسيّرة أميركية دخلت المجال الجوي للجمهورية الإسلامية وأطلق النار على مقاتلة ومسيّرة أخرى اخترقتاه أيضا.

وجاء في بيان للحرس على سباه نيوز أن للجيش الأميركي "اخترق المجال الجوي الإيراني في منطقة الخليج الفارسي. وبعد عمليات رصد استخباراتي دقيقة، تمكنت وحدات الدفاع الجوي التابعة لحرس الثورة الإسلامية من رصد وإسقاط طائرة بدون طيار من طراز إم كيو-9 MQ9".

واضاف أن وحداته "أجبرت المقاتلة المعتدية F35 وطائرة الاستطلاع بدون طيار من طراز آر كيو-4 RQ4 على الفرار والخروج من المجال الجوي الإيراني، وذلك عبر إطلاق النار عليهما"، من دون أن يشير إلى تاريخ حصول ذلك.

AFP