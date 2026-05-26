النرويج.. عرض الفيلم السينمائي "منهول" في العاصمة أوسلو

أربيل (كوردستان24)- يُعرض الفيلم السينمائي "منهول" (Manhole)، من إخراج دياكو بايز، في العاصمة النرويجية أوسلو قريباً.

واليوم الثلاثاء 26 مايو/أيار 2026، صرح مخرج الفيلم، دياكو بايز، لـ "كوردستان 24" قائلاً: "سيُعرض الفيلم السينمائي 'منهول' باللغة الكوردية ومترجماً إلى اللغة الإنكليزية، لكي يتسنى إيصال رسالته وقصته الإنسانية إلى مختلف فئات الجمهور والمهتمين بالسينما. ويتناول الفيلم بطريقة مشوقة صراعات ومشاكل الحياة، مسلطاً الضوء على قيم الأمل، والمقاومة، وبقاء الإنسان وتحديه للظروف الحياتية الصعبة".

وأضاف بايز: "يأخذ هذا الفيلم السينمائي المشاهدين في رحلة داخل قصة مليئة بالمشاعر والأحاسيس، حيث تُصوَّر العلاقات الإنسانية، وتأثير المجتمع، والنضال من أجل غد أفضل بطريقة واقعية ودقيقة. وبفضل البناء القوي للشخصيات وسرد الأحداث القريب من الواقع، تمكن الفيلم من تقديم صورة مغايرة ومؤثرة عن الثقافة وتفاصيل الحياة اليومية في كوردستان".

وفيلم "منهول" من إخراج دياكو بايز، ويجسد الأدوار الرئيسية فيه كل من الفنانين: رزكار باهر، وديمين زاندي، وحمه شيرواني، وياسين عمر، وشازاده جبار، وهيفار جبار.

ومن المقرر عرض الفيلم السينمائي "منهول" في العاصمة النرويجية أوسلو، يوم السبت الموافق 30 مايو/أيار 2026.

تقرير.. گەرمیان گلی