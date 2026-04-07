وزارة البيشمركة تصدر بياناً بشأن هجمات طالت مقار عسكرية ومناطق سكنية

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- أصدرت وزارة شؤون البيشمركة في إقليم كوردستان، اليوم 7 نيسان/ابریل 2026، بياناً شديد اللهجة أدانت فيه سلسلة من الهجمات "التخريبية" التي استهدفت مقارها ومناطق سكنية عبر طائرات مسيرة مفخخة، مما أسفر عن وقوع ضحايا مدنيين وعسكريين.

وكشف البيان أن ليلة أمس، السادس من نيسان، شهدت هجوماً مزدوجاً؛ حيث استهدفت طائرتان مسيرتان مفخختان، أطلقتهما "جماعات إرهابية خارجة عن القانون"، مقرًا لقوات البيشمركة ضمن حدود إدارة منطقة (راپرين).

وفي تصعيد آخر متزامن، أفادت الوزارة بأن ثلاث طائرات مسيرة مفخخة انطلقت من داخل الأراضي الإيرانية باتجاه حدود محافظة أربيل، واستهدفت بشكل مباشر منزل منتسب في قوات البيشمركة يُدعى (موسى أنور). وأدى الهجوم الغادر إلى استشهاد المنتسب وزوجته داخل منزلهما.

وأكدت وزارة البيشمركة أن هذه الاعتداءات تأتي ضمن سلسلة من الهجمات المستمرة التي تستهدف استقرار إقليم كوردستان ومنشآته العسكرية، مشددة بالقول: "إن دماء شهدائنا لن تذهب سدى".

وحمّل البيان رسمياً "الجمهورية الإسلامية الإيرانية" والجماعات المسلحة الخارجة عن القانون في العراق مسؤولية هذه العمليات القصفية.

ووجهت الوزارة نداءً عاجلاً إلى القائد العام للقوات المسلحة العراقية، طالبت فيه بضرورة تحمل المسؤوليات القانونية والأمنية والدستورية لحماية سيادة البلاد ووضع حد نهائي لهذه الهجمات التي تنتهك أمن الإقليم والمواطنين.

واختتمت الوزارة بيانها بتقديم تعازيها العميقة لعائلة الشهيدين، مؤكدة على صمود قوات البيشمركة في أداء واجباتها الوطنية رغم هذه التحديات الأمنية الخطيرة.