توقيف 10 عناصر من "داعش" في سوريا ضمن عمليةٍ مشتركة بين أنقرة ودمشق

أربيل (كوردستان 24)- أوقِف عشرة مواطنين أتراك يشتبه في انتمائهم إلى تنظيم داعش في سوريا خلال عملية مشتركة بين الاستخبارات التركية والسورية، وفق ما أفادت وسائل إعلام تركية رسمية السبت.

وبحسب وكالة أنباء الأناضول وقناة التلفزيون العامة "تي آر تي"، نُقل تسعة من هؤلاء المشتبه بهم العشرة الصادرة بحقهم نشرات حمراء للإنتربول إلى تركيا.

ويشتبه في أن أحدهم على صلة بمرتكبي الهجوم الذي وقع أمام محطة قطار أنقرة في أواخر عام 2015 وأسفر عن مقتل أكثر من 100 شخص.

ويُتهم اثنان آخران بالتخطيط أو المشاركة في هجمات ضد الجنود الأتراك المنتشرين في شمال سوريا.

وبحسب وسائل الإعلام التركية الرسمية، فإن المشتبه بهم العشرة انضموا إلى داعش في سوريا بين عامي 2014 و2017، من دون تحديد مكان وزمان توقيفهم.