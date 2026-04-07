والي اسطنبول: مقتل مهاجم وإصابة اثنين في حادثة إطلاق النار أمام القنصلية الإسرائيلية

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- أفادت وسائل إعلام تركية، اليوم الثلاثاء 7نیسان/ابریل 2026، بسقوط قتلى في حادث إطلاق نار وقع في محيط القنصلية الإسرائيلية بمدينة إسطنبول، فيما اعلن والي اسطنبول عن مقتل مهاجم وإصابة اثنين في حادثة إطلاق النار أمام القنصلية الإسرائيلية.

وبدأت الواقعة بأنباء عن إصابة شخص واحد على الأقل، قبل أن تتسارع التطورات لتؤكد التقارير الواردة من الموقع ارتفاع حصيلة الضحايا إلى ثلاثة قتلى.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن قوات الأمن التركية التي طوقت المكان فور وقوع الحادث، تمكنت من إلقاء القبض على شخص مصاب في موقع الهجوم، ولم يصدر حتى الآن تأكيد رسمي حول ما إذا كان الموقوف هو المهاجم الرئيسي أو أحد الضالعين في الحادث.

وتضاربت المعلومات الأولية حول عدد الضحايا، حيث أشارت تقارير في البداية إلى وجود قتيل ومصاب، ليعلن لاحقاً عن مقتل ثلاثة أشخاص في حصيلة مرشحة للتغيير مع استمرار التحقيقات.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الحادث، كما لم يصدر تعليق فوري من السلطات التركية أو البعثة الدبلوماسية الإسرائيلية حول خلفيات الدوافع وراء إطلاق النار أو ما إذا كان يستهدف القنصلية بشكل مباشر.

يُذكر أن محيط القنصلية الإسرائيلية في إسطنبول يخضع عادة لرقابة أمنية مشددة، وقد شهد المنطقة مؤخراً عدة وقفات احتجاجية على خلفية التوترات الإقليمية في الشرق الأوسط.