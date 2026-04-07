الداخلية التركية: المسلح الذي قتل أمام القنصلية الإسرائيلية في اسطنبول "على صلة بمنظمة إرهابية"

أعلنت السلطات التركية أن المسلّح الذي قتل بنيران الشرطة إثر تبادل لإطلاق النار أمام القنصلية الإسرائيلية في إسطنبول "على صلة بمنظمة إرهابية".

وأفادت وزارة الخارجية بأن يونس اي. اس. "اعتقل ميتا" وكان "على صلة بمنظمة إرهابية تستغلّ الدين".

ولم تحدّد السلطات الجماعة المعنية لكن وسائل إعلام تركية أفادت بأنه تنظيم الدولة الإسلامية.

وأفادت وسائل إعلام تركية، اليوم الثلاثاء 7نیسان/ابریل 2026، بسقوط قتلى في حادث إطلاق نار وقع في محيط القنصلية الإسرائيلية بمدينة إسطنبول، فيما اعلن والي اسطنبول عن مقتل مهاجم وإصابة اثنين في حادثة إطلاق النار أمام القنصلية الإسرائيلية.

