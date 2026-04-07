ماكرون يعلن إفراج طهران عن الفرنسيين سيسيل كولر وجاك باريس

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- أعلن الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الثلاثاء أن ايران أفرجت عن الفرنسيين سيسيل كولر وجاك باريس بعدما اعتُقلا طوال ثلاثة أعوام ونصف عام بتهمة التجسس لصالح اسرائيل، قبل أن يوضعا قيد الاقامة الجبرية في السفارة الفرنسية في طهران مطلع كانون الثاني/نوفمبر.

وأضاف ماكرون عبر منصة اكس "هذا مصدر ارتياح لنا جميعا، وبالتأكيد لعائلتيهما. نشكر السلطات العُمانية على جهودها في الوساطة، والأجهزة الحكومية، والمواطنين الذين (...) ساهموا في عودتهما".

وأفاد مقربون من وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو وكالة فرانس برس بأن المعتقلين السابقين غادرا إيران فجر الثلاثاء مع سفير فرنسا في طهران وضمن موكب دبلوماسي، و"هما حاليا في أذربيجان".

وتُرتّب الخارجية الفرنسية عودتهما إلى فرنسا من أذربيجان.

وكتب بارو على منصة "إكس" "باتا حرين تماما!".

وأضاف "عبّرا لي في مكالمة هاتفية قبل قليل، عن مشاعرهما وفرحتهما بالعودة الوشيكة إلى وطنهما وأحبائهما".

وأُوقفت مُدرِّسة اللغة الفرنسية والنقابية سيسيل كولر (41 عاما) والمتقاعد جاك باريس (72 عاما) في 7 أيار/مايو 2022 أثناء قيامهما بجولة سياحية في إيران.

في منتصف تشرين الأول/أكتوبر 2025، حُكم على كولر بالسجن 20 عاما وعلى باريس 17 عاما بتهمة التجسس لصالح الاستخبارات الفرنسية والإسرائيلية. وأُفرج عنهما في 4 تشرين الثاني/نوفمبر، لكنهما وضعا قيد الإقامة الجبرية في السفارة الفرنسية مع منعهما من مغادرة الأراضي الإيرانية.

وجهد دبلوماسيون لتأمين إطلاق سراحهما، في ظل ظروف ازدادت صعوبة إثر اندلاع الحرب على إيران في 28 شباط/فبراير.

وتحدث جان نويل بارو الأحد مع نظيره الإيراني عباس عراقجي.

وأجمع السياسيون في فرنسا على الاشادة بهذا الإفراج.

وقالت رئيسة الجمعية الوطنية يائيل براون بيفيه "أظهرت فرنسا مثالا للوحدة والتعبئة الثابتة لتحقيق هذا الإفراج". وصفّق جميع أعضاء البرلمان وقوفا.

وقال زعيم حزب فرنسا الأبية جان لوك ميلانشون "الرهينتان الفرنسيتان في إيران، سيسيل كولر وجاك باريس، على متن طائرة متجهة إلى باريس. نهنئ الفرق الدبلوماسية الفرنسية التي حققت هذا الإنجاز".

المصدر: فرانس برس