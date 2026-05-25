إيران تعلن إسقاط طائرة مسيرة فوق مياه الخليج وتؤكد: "أجواؤنا محرمة على طائرات الشبح"

أعلنت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الاثنين 25 ایار/مایو 2026، أن الدفاعات الجوية التابعة للقوات المسلحة تمكنت من اعتراض وإسقاط طائرة مسيرة فوق مياه الخليج، دون الكشف عن هوية الجهة المهاجمة أو طراز الطائرة المستهدفة حتى اللحظة.

ونقلت وكالة "فارس" للأنباء، في تقرير لها، أن القوات الإيرانية نجحت خلال الساعات الماضية في تحييد "طائرة مسيرة معادية" فوق مياه الخليج.

وأوضحت الوكالة أن العملية نُفذت باستخدام طائرة "آرش كمانغير" المسيرة، المزودة بنظام تقني حديث ومتطور. ووصف التقرير العملية بأنها نُفذت عبر منظومة ذات "قدرات خفية"، معتبراً إياها رسالة واضحة وحاسمة من طهران مفادها أن الأجواء فوق الخليج "محرمة" على أي اختراق، مؤكداً أنه لا يمكن لأي طائرة مسيرة، بما في ذلك الطائرات التي تعمل بتقنية التخفي (Stealth)، من التسلل إلى تلك المنطقة.

تطوير المنظومات الدفاعية

يأتي الإعلان عن إسقاط المسيرة بعد ساعات فقط من تصريحات أدلى بها اللواء علي عبد اللهي، قائد مقر "خاتم الأنبياء" المركزي، والتي أكد فيها دخول منظومات دفاع جوي جديدة إلى الخدمة الفعلية، بهدف رفع كفاءة التصدي للهجمات الجوية ومواجهة التهديدات بشكل أكثر فاعلية مما كان عليه الحال في السابق.

الدبلوماسية الإيرانية: الأولوية لإنهاء الحرب

وعلى الصعيد السياسي، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، في مؤتمر صحفي: "إن إيران لا تفتح حالياً ملف المفاوضات النووية، بل ينصبّ جل اهتمامها على إنهاء الحرب والتوصل إلى أفضل الحلول التي تضمن المصالح العليا للبلاد". وشدد بقائي على أن طهران هي من "ستحدد زمان ومكان الرد على العدو، تماماً كما فعلت في المرات السابقة". كما أعرب عن شكوك بلاده تجاه الوعود الأمريكية، قائلاً: "لا توجد ضمانات كافية لالتزام واشنطن بتعهداتها، لكن طهران لا تعير التهديدات اهتماماً، وتركز فقط على تأمين مصالحها الوطنية".