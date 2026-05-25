روسيا تهدد بشن المزيد من الضربات على كييف وتحث الأجانب على مغادرة المدينة

أربيل (كوردستان24)- أعلنت روسيا، اليوم الاثنين 25 ایار/مایو 2026، عزمها شن المزيد من الضربات على كييف، بما في ذلك "مراكز صنع القرار"، وجددت دعوتها للمواطنين الأجانب والدبلوماسيين لمغادرة المدينة.

أطلقت روسيا عشرات الطائرات المسيرة والصواريخ على أوكرانيا خلال عطلة نهاية الأسبوع، ما أسفر عن مقتل أربعة أشخاص وإصابة العشرات، وإلحاق أضرار في أنحاء كييف.

ومن بين الأسلحة التي استخدمتها روسيا صاروخ "أوريشنيك" فرط الصوتي، الذي تبلغ سرعته عشرة أضعاف سرعة الصوت، وقادر على حمل رؤوس نووية، وفقًا لموسكو.

وجاء هذا الهجوم بعد أيام من اتهام روسيا لكييف بقصف مدرسة مهنية في منطقة لوغانسك التي تحتلها روسيا، ما أسفر عن مقتل 21 شخصًا. وأمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين جيشه بالرد على هذا الهجوم.

وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان: "في ظل الظروف الراهنة، بدأت القوات المسلحة الروسية شن ضربات منهجية على المنشآت العسكرية والصناعية الأوكرانية في كييف".

وأضافت: "ستستهدف الضربات مراكز صنع القرار ومراكز القيادة... ونحذر المواطنين الأجانب، بمن فيهم موظفو البعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية، من مغادرة المدينة في أسرع وقت ممكن".

وكانت روسيا قد دعت المواطنين الأجانب والدبلوماسيين إلى إخلاء كييف في وقت سابق من هذا الشهر، عندما هددت بشن ضربات واسعة النطاق على وسط كييف إذا عرقلت أوكرانيا عرضًا عسكريًا في الساحة الحمراء.

وشنّت روسيا هجومها الشامل على أوكرانيا في فبراير/شباط 2022.

ومنذ ذلك الحين، تصاعد الصراع ليصبح الأكثر دموية في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية.





المصدر: وکالات