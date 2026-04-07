حزب الله العراقي يعلن الإفراج عن الصحفية الأميركية بعد أسبوع من خطفها

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت كتائب حزب الله العراقية الموالية لإيران مساء الثلاثاء أنها قررت الإفراج عن الصحافية الأميركية شيلي كيتلسون التي اختُطفت قبل أسبوع في بغداد.

وقال المسؤول الأمني في الكتائب أبو مجاهد العساف في بيان مقتضب "تقديرا للمواقف الوطنية للسيد رئيس الوزراء المنتهية ولايته، قررنا إطلاق سراح المتهمة الأميركية شيلي كيتلسون، على أن تغادر البلاد فورا".

وأضاف أن "هذه المبادرة لن تتكرر مرة أخرى في قادم الأيام، فنحن في حالة حرب شنها العدو الصهيوأميركي ضد الإسلام، وفي مثل هذه الحالات تسقط الكثير من الاعتبارات".

وكانت الولايات المتحدة أعلنت أن صحافية أميركية اختُطفت الثلاثاء الماضي في العاصمة العراقية على أيدي كتائب حزب الله.

وأكّد مسؤول كبير في وزارة الداخلية العراقية الأربعاء لوكالة فرانس برس أن السلطات كانت تتعقب الخاطفين، وقد أوقفت أحدهم "يحمل (هوية) تعريفية (تُظهر أنه) ينتمي إلى اللواء 45 في الحشد الشعبي، وهو لواء تابع لكتائب حزب الله".

ولفت إلى أن "عملية اعتقال (الخاطف) تمت في منطقة المسيب" القريبة من منطقة جرف الصخر التي تُعدّ معقلا لكتائب حزب الله في محافظة بابل في وسط العراق.

وعرّفت منظمات للدفاع عن حقوق الصحافيين، كما موقع "مونيتور" الإخباري، الصحافية بأنها شيلي كيتلسون التي تتعاون مع هذا الموقع المتخصص في شؤون الشرق الأوسط.

وفي السنوات الأخيرة، استهدفت عمليات قتل ومحاولات قتل وخطف العديد من الناشطين والباحثين والصحافيين في العراق. لكن وتيرة هذه الأعمال انخفضت بعدما استعادت البلاد بعضا من استقرارها الأمني، الذي عاد وتدهور مع بدء الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران في 28 شباط/فبراير.

وفي أيلول/سبتمبر 2025، أُفرج في بغداد عن الباحثة الإسرائيلية الروسية إليزابيث تسوركوف بعد نحو عامَين ونصف عام من اختطافها في العاصمة العراقية.

ويومها، وصفت الحكومة العراقية محتجزي تسوركوف بأنهم "خارجون عن القانون"، بينما قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن كتائب حزب الله أفرجت عنها.

المصدر: فرانس برس