كتلة الديمقراطي الكوردستاني النيابية تطالب بغداد بموقفٍ حازم لحماية سيادة الإقليم

أربيل (كوردستان 24)- أصدرت كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني في مجلس النواب العراقي، اليوم الثلاثاء، بياناً شديد اللهجة أدانت فيه الهجوم الذي استهدف إقليم كوردستان ليلة أمس، وأسفر عن مقتل زوجين مدنيين داخل منزلهما.

ووصفت الكتلة الهجوم بـ"الجريمة البشعة" التي لا يمكن تبريرها، مشيرة إلى أنها تعكس رغبة جهات في زعزعة أمن واستقرار الإقليم.

وانتقد البيان ما وصفه بـ"الصمت السياسي" وغياب الإجراءات العملية من قبل الحكومة الاتحادية، معتبرة أن هذا الموقف يشكل بيئة مشجعة للجهات المنفذة للاستمرار في هجماتها.

وطالبت الكتلة الحكومة الاتحادية بتحمل مسؤولياتها الدستورية لحماية أرواح المواطنين ومنع تحويل العراق إلى ساحة مفتوحة للصراعات.

كما دعت المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف عملي لحماية سيادة الإقليم، مؤكدة أن أمن إقليم كوردستان مرتبط بشكل مباشر بأمن العراق والمنطقة بأسرها.

وفيما يأتي نص البيان:

بيان كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني في مجلس النواب العراقي

إلى الرأي العام المحلي والدولي:

ندين بأشد العبارات الهجوم الإرهابي غير المشروع والجبان الذي استهدف، مساء ليلة الأمس، إقليم كوردستان، وأسفر عن استشهاد زوجين مدنيين داخل منزلهما، وحرمان طفلين بريئين من حضن والديهما.

إن هذه الجريمة البشعة لا يمكن تبريرها بأي ذريعة أخلاقية أو إنسانية، وتمثل انتهاكًا صارخًا لكل القيم الإنسانية والمبادئ الدولية، وتعكس الطبيعة الإجرامية للجهات التي تسعى إلى زعزعة أمن واستقرار إقليم كوردستان.

إننا في كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني نؤكد أن الصمت السياسي وغياب الإجراءات العملية من قبل الحكومة الاتحادية لا يعكسان فقط حالة من العجز، بل يشكلان بيئة مشجعة، بشكل غير مباشر، لتلك الجهات التي تقف وراء هذه الأعمال الإرهابية، مما يدفعها إلى الاستمرار في سفك دماء الأبرياء دون رادع.

ومن هذا المنطلق، نطالب الحكومة الاتحادية بتحمل مسؤولياتها الدستورية والقانونية في حماية أرواح المواطنين، واتخاذ خطوات عملية وحازمة لوضع حد لهذه الاعتداءات، إذ لم يعد مقبولًا أن يتحول العراق وإقليم كوردستان إلى ساحة مفتوحة للصراعات.

كما ندعو المجتمع الدولي إلى عدم التزام الصمت إزاء هذه الانتهاكات المتكررة، واتخاذ موقف عملي لحماية سيادة وأمن إقليم كوردستان، لأن زعزعة استقراره تمثل تهديدًا مباشرًا لأمن العراق والمنطقة بأسرها. ونؤكد في الوقت ذاته أن إرادة شعب كوردستان في الحياة والصمود لن تنكسر أمام أي هجمات إرهابية.

نتقدم بأسمى آيات الإجلال والإكبار لأرواح الشهداء الأبرياء، ونعبر عن بالغ تعاطفنا مع الطفلين وذوي الشهداء.

كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني

مجلس النواب العراقي

7 نيسان 2026