إصابة شخصين في هجوم إيراني على مبنى شركة الثريا للاتصالات في الشارقة

أربيل (كوردستان 24)- أصيب شخصان في هجوم صاروخي إيراني استهدف مبنى لشركة الثريا للاتصالات في الشارقة، وفق ما أعلنت السلطات الإماراتية الثلاثاء، بعد أسبوع من هجوم بمسيّرة إيرانية استهدف المبنى نفسه بدون وقوع إصابات.

وقال المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة إن الجهات المختصة تتعامل مع حادث "نجم عن استهداف مبنى إداري تابع لشركة الثريا للاتصالات بالمنطقة الوسطى بصاروخ بالستي قادم من إيران".

وأضاف المكتب أن الحادث أسفر عن "تعرض شخصين من الجنسية الباكستانية لإصابات متوسطة وتم نقلهما إلى المستشفى لتلقي الرعاية الصحية".

وبعد ساعات من الهجوم، قالت شركة "سبيس 42" التي تندرج تحت مظلتها شركة الثريا المزودة لخدمات الاتصالات عبر الأقمار الصناعية، إن العمليات تسير بشكل طبيعي.

وأوردت في منشور على إكس "خدمات وبنية ثريا التحتية تعمل بكامل طاقتها. ونواصل مهمتنا بدون أي انقطاع في الخدمة لعملائنا وشركائنا".