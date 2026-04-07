مسؤول إيراني كبير لرويترز: طهران تبحث بشكل إيجابي طلب باكستان وقف إطلاق النار لمدة أسبوعين

أربيل (كوردستان 24)- أعلن مسؤول إيراني رفيع المستوى، اليوم الثلاثاء، أن بلاده تبحث طلب باكستان وقف إطلاق النار لأسبوعين.

وقال المسؤول الإيراني إن "طهران تبحث بشكل إيجابي طلب باكستان وقف إطلاق النار لمدة أسبوعين"، وفق ما نقلته وكالة رويترز.

في غضون ذلك، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض في تصريحٍ لـ موقع "أكسيوس"، " إنه تم إطلاع الرئيس ترامب على مقترح باكستان بشأن إيران وسيصدر ردا في هذا الشأن".

ووجهت باكستان طلباً جاداً إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتمديد المهلة المحددة لإيران لمدة أسبوعين، للسماح للجهود الدبلوماسية بالتسوية السلمية للحرب في إيران بأن "تأخذ مجراها".

وجاء في بيان نشره رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف عبر حسابه على منصة "إكس": "تتقدم الجهود الدبلوماسية للتسوية السلمية للحرب الدائرة في الشرق الأوسط بخطى ثابتة وقوية ومؤثرة، مع إمكانية أن تؤدي إلى نتائج جوهرية في المستقبل القريب. للسماح للدبلوماسية بأن تأخذ مجراها، أتوجه بطلب جاد إلى الرئيس ترامب بتمديد المهلة لمدة أسبوعين".

ودعت باكستان "الإخوة الإيرانيين" إلى فتح مضيق هرمز لمدة أسبوعين "كبادرة حسن نية"، مقابلة لمهلة التمديد. كما حثت جميع الأطراف المتحاربة على "مراعاة وقف إطلاق النار في كل مكان لمدة أسبوعين"، للسماح للدبلوماسية بتحقيق "إنهاء حاسم للحرب"، وذلك من أجل "السلام والاستقرار طويل الأمد في المنطقة".

يأتي هذا الطلب في وقت تتواصل فيه الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران لليوم التاسع والثلاثين على التوالي، مع اقتراب انتهاء المهلة التي حددها ترامب، وسط تهديدات بتصعيد عسكري واسع.

وتتصاعد الدعوات الدولية لوقف التصعيد، مع استمرار الجهود الدبلوماسية التي تقودها باكستان وتركيا ومصر للوساطة بين واشنطن وطهران.







