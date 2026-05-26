زلزال بقوة 6,9 درجة يضرب تشيلي

أربيل (كوردستان24)- ضرب زلزال بقوة 6,9 درجة شمال تشيلي الاثنين، وفق ما أفادت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية، لكن لم ترد تقارير فورية عن تسجيل إصابات أو أضرار.

ووقع الزلزال في صحراء أتاكاما، على بعد نحو 31 كيلومترا من بلدة كالاما، وعلى عمق نحو 100 كيلومتر، وفقا لما ذكرته الهيئة الأميركية.

وأعلنت الهيئة الوطنية للوقاية من الكوارث والاستجابة لها في تشيلي أنه لا يوجد خطر من حدوث تسونامي، مشيرة غلى عدم وقوع إصابات أو أضرار جسيمة.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن مناطق أريكا وتاراباكا وأنتوفاغاستا وأتاكاما شعرت بالزلزال.

وعرضت قناة "تي في ان" صورا لبضائع تتساقط من أرفف المتاجر الكبرى على الأرض.

وتعد الدولة الواقعة في أميركا الجنوبية واحدة من أكثر دول العالم عرضة للزلازل.

لكن التشيليين يعتبرون أن الزلازل التي تقل قوتها عن 7,0 درجة لا تشكل سببا للقلق.

وتتقارب ثلاث صفائح تكتونية في تشيلي: صفيحة نازكا وصفيحة أميركا الجنوبية وصفيحة أنتاركتيكا.

في عام 1960، تعرضت مدينة فالديفيا الجنوبية لتدمير هائل جراء زلزال يعد الاقوى بلغت قوته 9,5 درجة وأسفر عن مقتل 9,500 شخص.

وفي عام 2010، تسبب زلزال بقوة 8,8 درجة قبالة سواحل وسط تشيلي في حدوث تسونامي وأسفر عن مقتل أكثر من 520 شخصا.