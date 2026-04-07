تربية كوردستان تقرر تعليق الامتحانات الحضورية والاعتماد كلياً على التعليم "عبر الإنترنت"

أربيل (كوردستان24)- قررت وزارة التربية في حكومة إقليم كوردستان، تعليق كافة الامتحانات والتقييمات داخل المبانى المدرسية، مؤكدة منع حضور الطلبة إلى المدارس تحت أي ظرف من الظروف في الوقت الراهن.

وأصدرت الوزارة، من خلال المديرية العامة للامتحانات، تعميماً رسمياً إلى كافة المديريات العامة للتربية في المحافظات والإدارات المستقلة، يتضمن التعليمات الجديدة.

وجاء في نص القرار، أنه بعد تحويل نظام التعليم إلى "أونلاين" (عبر الإنترنت)، يتوجب إيقاف كافة أنواع التقييمات والامتحانات داخل الفصول الدراسية فوراً.

وشددت الوزارة على عدم إرسال الطلبة إلى المدارس لغرض أداء الامتحانات، والالتزام الكامل بالتعليم الإلكتروني في هذه المرحلة.

أما بخصوص المدارس الدولية التي ترتبط مواعيد امتحاناتها باتفاقيات وجداول زمنية خارج البلاد، فقد أوضحت الوزارة ضرورة قيام تلك المدارس بمخاطبتها رسمياً ومسبقاً، ليتسنى للوزارة دراسة الطلب وتقديم التسهيلات أو منح الموافقات الخاصة اللازمة.