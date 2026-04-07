مسرور بارزاني يدين "الاعتداء السافر" على قنصلية الكويت في البصرة ويطالب بغداد بمحاسبة المتورطين

أربيل (كوردستان24)- أدان رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، اليوم الثلاثاء، بأشد العبارات الهجوم الذي استهدف القنصلية العامة لدولة الكويت في مدينة البصرة، واصفاً إياه بـ "الاعتداء السافر" والانتهاك الخطير للأعراف الدبلوماسية والقوانين الدولية.

وقال مسرور بارزاني في تدوينة نشرها عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس": "ندينُ بأشد العبارات الهجوم والاعتداء السافر الذي استهدف القنصلية العامة لدولة الكويت في مدينة البصرة"، مشدداً على أن هذا العمل التخريبي يمثل "انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والمواثيق الدبلوماسية التي تفرض حماية حرمة البعثات وصون أمنها".

ودعا رئيس حكومة الإقليم الحكومة الاتحادية في بغداد إلى اتخاذ موقف حازم، قائلاً: "ندعو الحكومة الاتحادية إلى محاسبة المتورطين، واتخاذ إجراءات جدية وفعلية لوضع حد نهائي للاعتداءات التي تطال البعثات الدبلوماسية في العراق وإقليم كوردستان".

تأتي هذه الإدانة في سياق المواقف الرافضة لاستهداف التمثيل الدبلوماسي في العراق، وضمن مطالبات إقليم كوردستان المستمرة بضرورة توفير الحماية الكاملة للبعثات الدولية وضمان أمنها واستقرارها في جميع أنحاء البلاد.