الخارجية العراقية تدين الاعتداء على قنصلية الكويت وقصف البصرة وتؤكد: الصاروخ انطلق من "دولة جارة"

أربيل (كوردستان24)- أصدرت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الثلاثاء 7 نيسان 2026، بياناً صحفياً أدانت فيه بشدة سلسلة الحوادث الأمنية التي شهدتها محافظة البصرة، مؤكدة رفض بغداد القاطع لأي مساس بالبعثات الدبلوماسية أو سيادة الأراضي العراقية.

الاعتداء على القنصلية الكويتية

أعربت الوزارة عن استنكارها الشديد للاعتداء الذي استهدف القنصلية العامة لدولة الكويت الشقيقة في محافظة البصرة، مشددة على التزام الحكومة العراقية بحماية أمن البعثات والقنصليات. وفي هذا الصدد، أعلنت الوزارة أن الحكومة، ممثلة بوزارة الداخلية، شكلت لجنة تحقيقية مختصة للوقوف على ملابسات الحادث، وملاحقة المتورطين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم لضمان عدم تكرار مثل هذه الأفعال.

قصف "قضاء الزبير" وسيادة العراق

وفي سياق متصل، أدانت الخارجية العراقية بأشد العبارات الهجوم الصاروخي الذي استهدف مناطق سكنية في قضاء الزبير بمحافظة البصرة، والذي أسفر عن استشهاد عدد من المدنيين الأبرياء.

وكشف بيان الوزارة عن تفصيل خطير، حيث أكد أن "هذا الاعتداء انطلق من أراضي إحدى دول الجوار"، واصفاً الأمر بأنه "تطور خطير ومرفوض" يستدعي احترام سيادة العراق وسلامة أراضيه، وضرورة عدم استخدام أراضي الدول كمنصة لتهديد الأمن والاستقرار.

دعوة لالتزام مبادئ حسن الجوار

واختتمت الوزارة بيانها بالتشديد على ضرورة احترام مبادئ حسن الجوار، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، ووقف أي أعمال من شأنها زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، مؤكدة أن العراق لن يتهاون في حماية أمنه ومواطنيه.

تأتي هذه المواقف الرسمية في ظل توتر أمني متصاعد شهدته البصرة خلال الساعات الماضية، مما استدعى تحركاً ديبلوماسياً وأمنياً عاجلاً من السلطات الاتحادية لاحتواء الموقف.