مسرور بارزاني: ندعم كافة الجهود الرامية لتحقيق السلام الدائم وخفض التوترات في المنطقة

أربيل (كوردستان24)- أعرب رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، عن أمله في استمرار حالة التهدئة (الأگربەست) بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية، معتبراً إياها خطوة محورية لتمهيد الطريق نحو تحقيق استقرار وأمن مستدامين في المنطقة.

ووجه مسرور بارزاني رئيس حكومة إقليم كوردستان في منشور له عبر على منصة إكس اليوم الاربعاء 8 نيسان 2026، الشكر لجميع الأطراف والجهات التي ساهمت وساندت إقليم كوردستان في حماية أمنه وصون سيادته.

ووصف رئيس الحكومة، الهجمات التي تعرض لها إقليم كوردستان في الآونة الأخيرة بأنها "جائرة وغير مبررة"، مشدداً على ضرورة الوقف النهائي لجميع الاعتداءات التي تستهدف المدنيين وقوات البيشمركة، فضلاً عن المنشآت الحيوية والبعثات الدبلوماسية.

كما أكد مسرور بارزاني على الموقف الثابت لإقليم كوردستان في دعم ومساندة كافة المساعي الدولية والإقليمية الرامية لخفض حدة التوتر، والعمل على الوصول إلى سلام شامل ودائم يخدم تطلعات شعوب المنطقة.