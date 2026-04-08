إيران تعلّق حركة السفن عبر هرمز عقب الهجمات الإسرائيلية على لبنان

أربيل (كوردستان 24)- أفادت وكالة "فارس" الإيرانية، مساء اليوم الأربعاء، بأن طهران علقت حركة ناقلات النفط والسفن التي تعبر مضيق هرمز بعد انتهاك إسرائيل لاتفاق وقف إطلاق النار.

وفي السياق ذاته، أفادت وكالة "تسنيم" نقلا عن مصدر مطلع، أن إيران قد تنسحب من اتفاق وقف إطلاق النار مع الولايات المتحدة في حال استمرار إسرائيل في هجماتها على لبنان.

وقال المصدر: "في حال استمرت إسرائيل في انتهاك الهدنة ومواصلة هجماتها على لبنان، فإن إيران ستنسحب من الاتفاق. تدرس إيران حاليا إمكانية الانسحاب من اتفاق وقف إطلاق النار".

من جانبه، صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن وقف الضربات الإسرائيلية على لبنان لم يكن مدرجا في اتفاق وقف إطلاق النار مع إيران، بسبب حركة حزب الله.

وقال ترامب في مقابلة مع مراسل قناة PBS، عندما سُئل عن سبب استمرار تل أبيب في ضرب جارتها: "بسبب حزب الله. لم يتم إدراجهم (لبنان) في الاتفاق. سيتم معالجة ذلك أيضا. كل شيء على ما يرام".

وكان الرئيس الأمريكي قد أعلن، ليلة الثلاثاء، عن اتفاق مع إيران لوقف إطلاق النار لمدة أسبوعين، تلاه إعلان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي عن فتح مضيق هرمز، الذي يمثل نحو 20% من إمدادات النفط والمنتجات البترولية والغاز الطبيعي المسال في العالم.