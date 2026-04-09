بسبب توترات المنطقة.. إقليم كوردستان يعلن تغيير موعد انطلاق أولى قوافل الحج

أربيل (كوردستان24)- أعلن المتحدث باسم المديرية العامة للحج والعمرة في إقليم كوردستان، كاروان ستوني، اليوم الخميس 9 نيسان 2026، عن آخر المستجدات المتعلقة برحلة الحجاج لهذا العام، مشيراً إلى أن الظروف الراهنة والأوضاع الأمنية في المنطقة فرضت تغييرات على الجدول الزمني للرحلات.

وأوضح ستوني، في تصريح خاص لشبكة (كوردستان 24)، أن عملية إصدار التأشيرات (الفيزا) وصلت إلى مراحلها النهائية، مؤكداً أن "تأشيرات جميع الحجاج تقريباً قد أنجزت". وأضاف أن المديرية وجهت الشركات المعنية بضرورة الإبلاغ عن أي مشكلة تقنية أو إدارية تخص التأشيرات لمعالجتها بشكل فوري.

وبخصوص توقيت الرحلات، كشف المتحدث أن الموعد الذي كان مقرراً سابقاً لانطلاق أول قافلة في 7 أيار/مايو المقبل قد تغير، قائلاً: "بسبب التوترات والأوضاع المتشنجة التي تشهدها المنطقة، أصبح موعد الانطلاق غير محدد حالياً، وهو مرتبط بشكل مباشر بإعادة فتح المطارات واستئناف حركة الملاحة الجوية بشكل طبيعي".

وأشار ستوني إلى أن الخطة الأساسية للمديرية كانت تعتمد على نقل جميع الحجاج جواً، إلا أن استمرار إغلاق المطارات قد يدفع إلى اللجوء لخيارات بديلة مثل النقل البري عبر الحافلات.

وفي هذا الصدد، حذر المتحدث من مخاطر الطريق البري، موضحاً: "هناك مخاطر أمنية وعمليات قصف مستمرة في مناطق مثل آمرلي، وطوزخورماتو، والأنبار، وهي مناطق تمر عبرها قوافل الحجاج. ورغم وجود تنسيق مع الشرطة الاتحادية، إلا أن سلامة الحجاج تظل فوق كل اعتبار".

واختتم كاروان ستوني تصريحه بالإشارة إلى أن هناك مهلة زمنية تقدر بـ 20 إلى 25 يوماً قبل الموعد المفترض لبدء الرحلات، مؤكداً أن حكومة إقليم كوردستان ستتخذ قرارها النهائي بشأن تسيير القوافل من عدمه بناءً على تقييم الأوضاع الميدانية وضمان أمن وسلامة الحجاج.