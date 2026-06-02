عاصفة قوية تقترب من طوكيو وتوقع 15 جريحاً في اليابان

منذ 21 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)- تسببت عاصفة استوائية عنيفة تتحرك على سواحل اليابان وتتجه نحو طوكيو بإصابة 15شخصا، وفق ما أعلنت الثلاثاء السلطات اليابانية التي دعت 800 ألف شخص لإخلاء منازلهم، فيما انقطعت الكهرباء عن نحو 50 ألف منزل وتعطّلت مئات الرحلات الجوية.

وحذرت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية من أمواج عاتية واحتمال حدوث انزلاقات أتربة وفيضانات، مع تحرك الإعصار "جانغمي"، وهو أول إعصار يضرب الأرخبيل هذا الموسم، نحو الشمال الشرقي بعد أن طال جزيرة أوكيناوا الاثنين.

وتتحرك العاصفة نحو العاصمة طوكيو التي حذرت سلطاتها من احتمال حدوث اضطرابات في حركة النقل وأعلنت مدارسها إغلاق أبوابها الأربعاء.

ودعت السلطات أكثر من 800 ألف شخص في ميازاكي وكاغوشيما الواقعتين جنوب جزيرة كيوشو، إلى إخلاء منازلهم.

وفي أوكيناوا، أظهرت مشاهد عرضتها وسائل الإعلام المحلية أمطارا غزيرة ورياحا عاتية اقتلعت شجرة طولها 10 أمتار، وفق ما نقلته فرانس برس.

وانقطعت الكهرباء صباح الثلاثاء عن أكثر من 30 ألف منزل في منطقة كاغوشيما في جنوب غرب البلاد، وعن 17 ألف منزل آخر في أوكيناوا، بحسب شركات الكهرباء المحلية.

وتسببت "جانغمي" بإصابة 15 شخصا في أوكيناوا، بحسب الناطق الرسمي باسم الحكومة مينورو كيهارا.

وأفادت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية "ان اتش كاي" بأنّ الإصابات نجمت عن وقوع أشخاص بسبب الرياح، بالإضافة إلى تطاير أجسام على سيارات.

ودعا كيهارا في مؤتمر صحافي سكان المناطق المعرضة لخطر العاصفة إلى "متابعة إشعارات الإخلاء" الصادرة عن السلطات.

وفي طوكيو المتوقع أن تضربها العاصفة الأربعاء، تبث شركات النقل العام رسائل تحذيرية بشأن احتمال حدوث اضطرابات في حركة النقل. وأعلنت مدارس إغلاق أبوابها الأربعاء، خشية تعرّض التلاميذ للخطر خلال تنقّلهم.

وألغت أكبر شركتي طيران في اليابان، "اول نيبون إيرويز" و"جابان إيرلاينز"، ما مجموعه 600 رحلة جوية كانت مقررة من الاثنين إلى الأربعاء.