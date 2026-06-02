كركوك.. تسجيل 274 حالة ولادة خلال أيام العيد

أربيل (كوردستان24)- سجلت محافظة كركوك معدلاً مرتفعاً في ولادات الأطفال خلال أيام العيد الأربعة، وسط استمرارية تامة لعمليات الولادة واستقبال الحالات الطارئة في المستشفيات الحكومية.

واليوم الثلاثاء 2 يونيو/حزيران 2026، وطبقاً لإحصائية رسمية صادرة عن دائرة صحة كركوك حصلت عليها "كوردستان 24"، شهدت مختلف المستشفيات الحكومية في أرجاء المحافظة ولادة 274 طفلاً خلال أيام العيد الأربعة.

وبحسب بيانات دائرة صحة كركوك، توزعت نسب وحالات الولادة في المستشفيات على النحو التالي:

مستشفى الحويجة: 83 ولادة (النسبة الأعلى المسجلة).

مستشفى النسائية والأطفال: 81 ولادة.

مستشفى أزادي التعليمي: 60 ولادة.

مستشفى كركوك العام: 40 ولادة.

مستشفى داقوق: 10 ولادات.

وأكدت دائرة صحة كركوك أن جميع المستشفيات والمراكز الطبية والعيادات التخصصية في المحافظة كانت في حالة تأهب واستنفار كامل طوال فترة عطلة العيد، وواصلت تقديم الخدمات الطبية والرعاية الصحية اللازمة للمرضى والمراجعين بكفاءة تامة وفي مختلف الحالات والظروف.