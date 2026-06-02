كاتس: واشنطن وافقت على قصفنا ضاحية بيروت اذا هاجم حزب الله شمال إسرائيل

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس الیوم الثلاثاء 2 حزیران/یونیو 2026، إن واشنطن وافقت على "معادلة جديدة" تقضي بأن تقوم الدولة العبرية ضاحية بيروت الجنوبية، في حال هاجم حزب الله مناطقها الشمالية.

وبحسب بيان صادر عن وزارة الدفاع، قال كاتس خلال مؤتمر عن الصادرات الدفاعية إنه نسّق ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو مع الجيش "لإرساء معادلة جديدة: التعامل مع ضاحية بيروت الجنوبية كما يتم التعامل مع بلدات الشمال"، مضيفا "إذا استمر استهداف البلدات الإسرائيلية، فسنقوم بإخلاء وضرب الضاحية الشيعية في بيروت، معقل حزب الله".

وتابع "أيّدت الولايات المتحدة هذا المبدأ ونقلته إلى الحكومة اللبنانية وكل الأطراف المعنية"، مشيرا الى أنّ الأيام المقبلة ستشكّل "اختبارا لهذه السياسة الدفاعية... إما أن يتوقف إطلاق النار على البلدات الإسرائيلية، أو إذا استمرّ، سنضرب الضاحية".

ويلتقي هذا الإعلان مع البيان الذي صدر مساء الاثنين عن السفارة اللبنانية في واشنطن وفيه أن السلطات اللبنانية تلقّت تأكيدا بموافقة حزب الله على مقترح أميركي يقضي بأن "تتوقف الضربات الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت مقابل امتناع حزب الله عن تنفيذ هجمات ضد إسرائيل، على أن يتم توسيع إطار وقف إطلاق النار ليشمل كامل الأراضي اللبنانية".

وبدا الاثنين أن إسرائيل ستضرب الضاحية الجنوبية بعدما أصدر الجيش الإسرائيلي إنذارا الى سكانها بضرورة إخلائها، وبعدما توعّد مسؤولون إسرائيليون بمعاودة قصفها.

إلا أن ترامب أعلن ليلا أن نتانياهو سيوقف الهجوم الذي كان يستعدّ له على بيروت، وأن الطرفين وافقا على وقف الهجمات المتبادلة.



المصدر: فرانس برس