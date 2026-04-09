إسبانيا تعلن إعادة فتح سفارتها في طهران وتدعو لشمول لبنان باتفاق التهدئة

أربيل (كوردستان24)- أعلن وزير الخارجية الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس، أن بلاده ستعيد فتح سفارتها في العاصمة الإيرانية طهران خلال الأيام القليلة المقبلة.

وفي تصريح لوكالة "رويترز"، أعرب ألباريس عن آمال بلاده في أن يتحول وقف إطلاق النار الحالي بين إيران والولايات المتحدة إلى اتفاق طويل الأمد، بما يضمن عودة السلام والاستقرار إلى المنطقة. وأوضح الوزير أن خطوة إعادة فتح السفارة تأتي كأحد ثمار اتفاق الهدنة الذي توصلت إليه واشنطن وطهران لمدة أسبوعين.

وفي سياق متصل، أكد ألباريس في تدوينة له عبر منصة "إكس"، يوم الأربعاء 8 نيسان/أبريل 2026، على ضرورة شمول لبنان في اتفاق التهدئة الذي توصلت إليه الولايات المتحدة وإيران في الشرق الأوسط.

وكشف وزير الخارجية الإسباني عن إجرائه اتصالاً هاتفياً مع نظيره اللبناني "يوسف رجي"، جدد خلاله دعم مدريد الثابت لسيادة لبنان وسلامة أراضيه.

كما شدد ألباريس على موقف إسبانيا الحازم برفض الهجمات التي تستهدف قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة (يونيفيل) في جنوب لبنان، سواء كانت من جانب حزب الله أو إسرائيل، مؤكداً دعم بلاده الكامل للمهمة الدولية التي تؤديها هذه القوات في المنطقة.