الكاظمي يختتم زيارة إلى إقليم كوردستان ويشيد بـ "تجربة التنمية" ويدعو لدعم حكومة الزيدي

أربيل (كوردستان24)- اختتم رئيس الوزراء الاسبق، مصطفى الكاظمي، اليوم، زيارة رسمية إلى إقليم كوردستان، وصفها بـ"المثمرة"، تضمنت سلسلة لقاءات رفيعة المستوى مع قيادات الإقليم لبحث تعزيز الشراكة الوطنية بين بغداد وأربيل.

مباحثات لتعزيز الحوار والشراكة

وأفاد الكاظمي في تغريدة له على منصة "إكس"، أنه التقى كلاً من الرئيس مسعود بارزاني، ورئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، ورئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني. وأكد أن هذه الزيارة تأتي "انطلاقاً من الحرص على تعزيز الشراكة الوطنية وترسيخ الحوار المسؤول بين بغداد وأربيل"، مشدداً على أن الهدف هو حفظ مصالح العراقيين كافة، وتعزيز استقرار الدولة ووحدتها.

تنمية الإقليم "تجربة تستحق الدراسة"

وفي إشارة لافتة إلى التطور العمراني في الإقليم، وصف الكاظمي ما شاهده من تنمية وإعمار في كوردستان بأنه "تجربة تستحق الدراسة والتكامل معها ضمن رؤية عراقية شاملة"، داعياً إلى استثمار هذه النجاحات وتعميمها على جميع المحافظات لخدمة كافة المكونات العراقية.

دعم حكومة الزيدي

وفي سياق متصل، شدد الكاظمي على أهمية المرحلة الراهنة التي تتطلب "تعاضد القوى الوطنية"، موجهاً دعوة لدعم جهود الحكومة الاتحادية الحالية برئاسة علي فالح الزيدي، بهدف "تحقيق الإصلاح الاقتصادي والتنموي الذي يستحقه الشعب العراقي".

وتأتي هذه الزيارة في إطار التحركات المستمرة لتقريب وجهات النظر بين المركز والإقليم، وتأكيداً على أهمية التنسيق المشترك لمواجهة التحديات الراهنة التي يمر بها العراق.