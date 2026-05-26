رئيس إقليم كوردستان يجتمع مع القائد العام لـ "قسد"

أربيل (كوردستان24)- استقبل رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، صباح اليوم الثلاثاء 26 مايو/أيار 2026، القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية (قسد)، مظلوم عبدي.

وجرى خلال اللقاء التباحث وتبادل وجهات النظر بشأن الأوضاع العامة في سوريا، وأحوال الكورد والمكونات الأخرى في هذا البلد، فضلاً عن مناقشة مستجدات الأوضاع في المنطقة، وأهمية الحفاظ على الأمن والاستقرار، ومواجهة مخاطر الإرهاب.

من جانبه، أعرب مظلوم عبدي عن شكره وتقديره للدعم المتواصل الذي يقدمه نيجيرفان بارزاني وقيادة إقليم كوردستان لحقوق الكورد وباقي المكونات في سوريا.

كما جرى التأكيد خلال الاجتماع على أهمية وضرورة تبني لغة الحوار والتفاهم بين الأطراف الكوردية في سوريا، من أجل معالجة وحل المشاكل القائمة بالتنسيق مع دمشق.

وشكلت جملة من المسائل والقضايا الأخرى ذات الاهتمام المشترك بين الجانبين محوراً آخر للاجتماع.