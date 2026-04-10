ستارمر وترامب يتفقان على "خطة عمل" لإعادة الملاحة في مضيق هرمز

أربيل (كوردستان24)- اتفق رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، والرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، خلال اتصال هاتفي يوم الخميس، على وضع "خطة عمل" مشتركة لاستعادة حركة الملاحة الدولية في مضيق هرمز، تزامناً مع دخول المنطقة مرحلة جديدة عقب التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.

وأفاد مكتب رئيس الوزراء البريطاني (داونينغ ستريت) في بيان له، بأن الزعيمين أكدا أن التوصل إلى وقف إطلاق النار والاتفاق على فتح المضيق يمهدان الطريق للبحث عن حلول مستدامة. وناقش الطرفان ضرورة صياغة خطة عمل تضمن إعادة تشغيل حركة الملاحة في أسرع وقت ممكن، مع الالتزام بمواصلة التنسيق الوثيق في الفترة المقبلة.

تأتي هذه المباحثات في وقت يختتم فيه ستارمر جولة خليجية في العاصمة القطرية الدوحة، استهدفت حشد الدعم الإقليمي لتدعيم وقف إطلاق النار الهش في الشرق الأوسط. وكان ستارمر قد صرح من البحرين برفضه القاطع لأي توجه إيراني لفرض رسوم مرور على السفن في مضيق هرمز، مشدداً على أن "كلمة مفتوح تعني ملاحة آمنة وحرة دون قيود أو رسوم".

ورغم التنسيق المشترك، لم يخفِ ستارمر تباين وجهات النظر مع الرئيس ترامب بشأن لغة الخطاب تجاه إيران؛ حيث انتقد تصريحات ترامب الأخيرة قائلاً إنه "لن يطلق أبداً تهديدات من نوع (حضارة بكاملها ستموت الليلة)".

وعلى صعيد الجبهة اللبنانية، جدد رئيس الوزراء البريطاني موقفه الرافض لاستمرار الهجمات الإسرائيلية على لبنان، واصفاً إياها بأنها "غير مقبولة"، وداعياً إلى وقفها فوراً انطلاقاً من "مسألة مبدأ".