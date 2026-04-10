البنك المركزي العراقي يخصص 2000 دولار لكل حاج بالسعر الرسمي.. وحجاج الإقليم مشمولون بالقرار

منذ 36 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- أعلن البنك المركزي العراقي، اليوم الجمعة 10 نيسان 2026، عن صدور قرار يقضي بتخصيص مبلغ ألفي دولار لكل حاج من حجاج بيت الله الحرام لهذا العام، وبالسعر الرسمي للصرف.

وفي تصريح لوسائل إعلام محلية، أكد كاروان ستوني، المتحدث باسم المديرية العامة للحج والعمرة في إقليم كوردستان، أن "جميع حجاج الإقليم سيستفيدون من هذا القرار، وأن الإجراءات الإدارية والمصرفية ستبدأ اعتباراً من يوم الأحد المقبل".

وأوضح ستوني أن "القرار جاء بموجب كتاب رسمي صادر عن البنك المركزي العراقي، ممهور بتوقيع المحافظ وكالةً علي محسن إسماعيل، حيث سيتم تزويد كل حاج بمبلغ 2000 دولار بسعر الصرف الرسمي البالغ 132 ألف دينار لكل 100 دولار".

وحول آلية التنفيذ في إقليم كوردستان، أشار المتحدث إلى أن المديرية ستقوم يوم الأحد المقبل بتسليم قوائم أسماء الحجاج الذين ظهرت أسماؤهم لأداء الفريضة هذا العام إلى المصارف التي حددها البنك المركزي. وأضاف: "بذلنا كافة الجهود لضمان شمول حجاج الإقليم بهذا القرار أسوة بالسنوات السابقة، وسيتواجد مندوبون عن مديرية الحج والعمرة في المصارف لتسهيل العملية".

وبحسب توجيهات البنك المركزي، فإن القرار يشمل كلاً من مصارف (الرافدين، الرشيد، المصرف العراقي للتجارة TBI، مصرف ناسك الإسلامي، ومصرف جيهان)، بالإضافة إلى شركات الصرافة من الفئتين (A و B)، ومن المقرر أن تبدأ عملية تسليم المبالغ فعلياً في 13 نيسان الجاري.

وفيما يخص أعداد الحجاج والاستعدادات اللوجستية، كشف ستوني أن "عدد حجاج إقليم كوردستان لهذا العام يبلغ 5 آلاف و120 حاجاً، وقد تم الانتهاء من إصدار تأشيرات الدخول (الفيزا) لجميعهم".

واختتم المتحدث تصريحه بالإشارة إلى أنه "في حال كانت الأوضاع في المنطقة مواتية، فمن المقرر أن تنطلق أولى الرحلات الجوية للحجاج من مطارات الإقليم نحو الديار المقدسة في المملكة العربية السعودية بتاريخ 7 أيار المقبل".