الهلال الاحمر الايراني: تضرر 125 ألف موقع مدني و100 ألف وحدة سكنية

أربيل (كوردستان24)- كشف رئيس جمعية الهلال الأحمر الإيراني، بيرحسين كوليفاند، عن الحصيلة النهائية للأضرار المادية الناجمة عن العمليات العسكرية التي استهدفت بلاده واستمرت لمدة 39 يوماً، مؤكداً أن حجم الدمار طال قطاعات مدنية وخدمية واسعة في مختلف أنحاء إيران.

وأعلن كوليفاند في تصريح صحفي، أن ما مجموعه 125 ألفاً و630 موقعاً مدنياً تعرض لدرجات متفاوتة من الضرر جراء ما وصفها بـ"الحرب المفروضة". وأوضح أن هذه الإحصائية تشمل 100 ألف وحدة سكنية، تعرض قسم منها للدمار الكامل.

وبحسب البيانات التي أوردها رئيس الهلال الأحمر، فقد أدت الهجمات الأمريكية والإسرائيلية إلى تضرر 23 ألفاً و500 موقع تجاري، بالإضافة إلى استهداف البنية التحتية الصحية، حيث تضرر 339 مركزاً صحياً شملت مستشفيات، عيادات طبية، وصيدليات.

ولم يسلم القطاع التعليمي والخدمي من القصف، إذ سجلت الإحصائيات تضرر 32 جامعة و857 مدرسة، فضلاً عن خروج 20 مركزاً تابعاً للهلال الأحمر الإيراني عن الخدمة أو تضررها بشكل كبير. وفيما يخص البنية التحتية الاستراتيجية، أشار كوليفاند إلى تضرر 15 منشأة حيوية، من بينها مستودعات للوقود، مطارات، وطائرات مدنية.

تأتي هذه الإحصائيات بعد موجة من التصعيد العسكري بدأت في فجر 28 شباط/فبراير 2026، حين شنت القوات الجوية الأمريكية والإسرائيلية هجوماً مشتركاً استهدف في بدايته مراكز عسكرية ومنشآت أمنية إيرانية. وتطور النزاع على مدار 39 يوماً شهدت غارات جوية وهجمات بالطائرات المسيرة والصواريخ.

يُذكر أن حدة العمليات العسكرية قد توقفت عقب إعلان هدنة مؤقتة لمدة أسبوعين بوساطة باكستانية. ومن المقرر أن تنطلق غداً في العاصمة الباكستانية، إسلام آباد، مفاوضات مباشرة بين الجانبين الإيراني والأمريكي لبحث تداعيات الأزمة ومستقبل وقف إطلاق النار.