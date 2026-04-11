غوتيريش يحث واشنطن وطهران على التوصل لاتفاق دائم وشامل

أربيل (كوردستان24)- دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الولايات المتحدة وإيران إلى بذل "جهود حقيقية" للتوصل إلى حل دائم للصراعات القائمة بينهما، وذلك قبيل بدء المفاوضات المرتقبة بين الطرفين في باكستان.

وصرح ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام، يوم الجمعة، قائلاً: "يجب على كلا الجانبين اغتنام محادثات باكستان كفرصة للتعامل بنوايا حسنة، بهدف التوصل إلى اتفاق دائم وشامل يرمي إلى تهدئة التوترات ومنع العودة إلى الأعمال العدائية".

ومن المقرر أن تنطلق المفاوضات اليوم السبت في العاصمة الباكستانية إسلام آباد. وبحسب المعلومات المتوفرة، يرأس وفد الولايات المتحدة نائب الرئيس الأمريكي "جي دي فانس"، بينما يرأس الوفد الإيراني رئيس مجلس الشورى (البرلمان) "محمد باقر قاليباف".

وفي سياق متصل، وصل الوفد الإيراني رفيع المستوى برئاسة قاليباف إلى إسلام آباد، ويضم في عضويته وزير الخارجية "عباس عراقجي" وعددًا من كبار المسؤولين في طهران، وهو ما يعكس الأهمية الكبيرة التي توليها إيران لهذا الاجتماع والمفاوضات الجارية.