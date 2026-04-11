مسؤول أميركي ينفي موافقة واشنطن على الإفراج عن أصول إيرانية مجمدة

منذ 50 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)- نفى مسؤول أميركي رفيع المستوى، اليوم السبت، تقريراً ذكر بأن واشنطن وافقت على الإفراج عن أصول إيرانية مجمدة في قطر وبنوك أجنبية أخرى.

ووصل وفدان إيراني وأميركي إلى العاصمة الباكستانية إسلام آباد لمحادثات تهدف إلى إنهاء الحرب في الشرق الأوسط.

وصرحت طهران في وقت سابق بأن أي اتفاق لإنهاء الحرب بشكل دائم يجب أن يتضمن الإفراج عن الأصول الإيرانية الخاضعة لعقوبات، ووقف الحرب الإسرائيلية على حزب الله في لبنان.

وصرح "مصدر إيراني رفيع" لم يُكشف عن اسمه لوكالة رويترز بأن الولايات المتحدة وافقت على الإفراج هذه الأصول، وبأن هذه الخطوة مرتبطة بشكل مباشر بضمان المرور الآمن في مضيق هرمز.

لكن مسؤولا أميركيا رد في بيان صادر عن البيت الأبيض "هذا غير صحيح. فالاجتماعات لم تبدأ بعد"، وفق ما نقلته فرانس برس.

وأفاد مكتب رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف بأنه التقى السبت نائب الرئيس الأميركي جاي دي فانس في إسلام آباد، مضيفا أن محادثات السلام لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط قد "بدأت".