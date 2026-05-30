طقس العراق.. ارتفاع درجات الحرارة خلال الايام المقبلة

أربيل (كوردستان24)- أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم السبت، عن تقريرها لحالة الطقس في البلاد للأيام الأربعة المقبلة، مؤكدةً مؤشرات حدوث ارتفاع جديد في درجات الحرارة بمختلف المناطق.

وذكر بيان للهيئة، أن طقس يوم غدٍ الأحد سيكون صحواً مع ظهور بعض الغيوم في عموم البلاد، مشيراً إلى أن درجات الحرارة ستشهد ارتفاعاً قليلاً في المنطقة الوسطى، فيما ستبقى مقاربة لما سجلته في اليوم السابق في المنطقتين الشمالية والجنوبية.

وفصّل البيان درجات الحرارة العظمى المتوقعة ليوم غدٍ الأحد في محافظات العراق كالتالي:

إقليم كوردستان: دهوك والسليمانية (29) درجة، أربيل (31) درجة، درجة مئوية.

المحافظات الوسطى: نينوى وكركوك (33)، الأنبار (35) درجة، صلاح الدين (36) درجة، فيما تسجل العاصمة بغداد وكربلاء المقدسة وديالى وواسط (37) درجة مئوية.

محافظات الفرات الأوسط والجنوب: النجف الأشرف والديوانية وبابل (38) درجة، المثنى وميسان (39) درجة، وتصدرت ذي قار والبصرة القائمة بتسجيل (40) درجة مئوية.

أما بخصوص التوقعات للأيام التالية، فقد أوضح البيان أن يوم الإثنين سيشهد طقساً صحواً مع بعض الغيوم، مع استمرار الارتفاع الطفيف في درجات الحرارة. ويستمر هذا التصاعد يوم الثلاثاء الذي سيكون طقسه صحواً بوجه عام.

وختمت الهيئة بيانها بالإشارة إلى أن طقس الأربعاء المقبل سيكون صحواً، حيث تستقر درجات الحرارة في المنطقتين الوسطى والجنوبية، بينما يُتوقع أن تسجل المنطقة الشمالية ارتفاعاً قليلاً إضافياً في درجات الحرارة.