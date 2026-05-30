واشنطن ترصد 15 مليون دولار مكافأة لمن يدلي بمعلومات عن شبكات تمويل الحرس الثوري الإيراني

أربيل (كوردستان24)- أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية عن تخصيص مكافأة مالية ضخمة مقابل الحصول على معلومات تؤدي إلى تقويض شبكات التمويل الخاصة بالحرس الثوري الإيراني.

وكشف برنامج "مكافآت من أجل العدالة" التابع لوزارة الخارجية الأمريكية، عن تقديم مكافأة تصل قيمتها إلى 15 مليون دولار لأي شخص يقدم معلومات من شأنها تفكيك أو تعطيل الآليات المالية للحرس الثوري الإيراني والفصائل التابعة له.

من جانبها، أوضحت وزارة الخزانة الأمريكية أن إيران تعتمد على شبكات "نظام مصرفي موازٍ" تضم مكاتب صرافة متعددة، تشرف بدورها على شبكة واسعة من الشركات الأجنبية والوهمية (الواجهة).

وأشارت الوزارة إلى أن هذه المنظومة تتيح للبنوك والشركات الإيرانية المفروض عليها عقوبات دولية الالتفاف على القيود، وتسهيل استلام الأموال الناتجة عن بيع المنتجات الإيرانية، وفي مقدمتها النفط والبتروكيماويات والسلع الأخرى.

كما حذرت الخزانة الأمريكية من الدور المحوري الذي تلعبه شركات الصرافة في الأسواق الخارجية لإيران، حيث تساهم في تسهيل معاملات مالية تقدر بمئات الملايين من الدولارات لصالح كيانات وشخصيات إيرانية مدرجة على قوائم العقوبات، مما يشكل شريان حياة مالي للنظام بعيداً عن الرقابة الدولية.