روبيو يجدد الثقة في توم باراك: دور قيادي مستمر في الشرق الأوسط

أربيل (كوردستان24)- أعلن وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، أن السفير توم باراك سيستمر في أداء دور محوري وقيادي في إدارة ملفي سوريا والعراق ضمن إدارة الرئيس دونالد ترامب، وذلك رغم انتهاء مهامه رسمياً كمبعوث خاص للولايات المتحدة إلى سوريا.

وأشاد روبيو، في تدوينة له عبر منصة "إكس"، بالجهود التي بذلها باراك قائلاً: "لقد لعب السفير توم باراك دوراً استثنائياً كمبعوث خاص لنا إلى سوريا". وأضاف: "على الرغم من انتهاء مهامه في هذا المنصب، إلا أنه سيواصل قيادة الملفين السوري والعراقي في إدارة ترامب؛ نظراً لما يمتلكه من خبرة واسعة وعلاقات وثيقة، فضلاً عن فهمه العميق لأجندة (أمريكا أولاً - America First)، وهو ما سيحقق مكاسب استراتيجية هامة لبلادنا".

وكان توم باراك، الذي شغل سابقاً منصب سفير الولايات المتحدة لدى تركيا، قد كُلف بمهام المبعوث الخاص إلى سوريا في مايو 2025. وجاء ذلك التكليف في وقت كانت تعمل فيه إدارة ترامب على إعادة صياغة سياستها تجاه سوريا، والتوجه نحو رفع العقوبات عن دمشق، خاصة في ظل تصاعد النفوذ التركي في المنطقة.

كما برز باراك خلال الفترة الماضية كشخصية رئيسية في إدارة العلاقات بين واشنطن وبغداد، وهي العلاقات التي شهدت عدة تحديات عقب تولي مارك سافايا منصب المبعوث الخاص لشؤون العراق.