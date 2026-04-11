شهباز شريف يبحث مع وفد إيراني رفيع جهود الوساطة وتعزيز الاستقرار الإقليمي

أربيل (كوردستان 24)- عقد رئيس الوزراء الباكستاني، شهباز شريف، اليوم السبت 11 نیسان/ابریل، اجتماعاً رفيع المستوى مع وفد إيراني برئاسة رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف، وبحضور وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي.

وذكر بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء أن المباحثات جرت بحضور وزير الخارجية الباكستاني إسحاق دار، وقائد الجيش الجنرال عاصم منير. ورحب شريف خلال اللقاء بمشاركة إيران في "محادثات إسلام آباد"، مؤكداً عزم بلاده الصادق على مواصلة أداء دور الوسيط الفاعل لتحقيق نتائج ملموسة تخدم تعزيز السلام والاستقرار على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وتأتي هذه التحركات الدبلوماسية في إطار جهود دولية لتشجيع الحوار المباشر وحل النزاعات الإقليمية، في وقت تشهد فيه العاصمة الباكستانية حراكاً مكثفاً شمل لقاءات مع وفود دولية أخرى، سعياً لتقريب وجهات النظر ونزع فتيل التوتر في المنطقة.